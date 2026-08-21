«Страдает от галлюцинаций»: Фон дер Ляйен заподозрили в неадекватности после обвинений в адрес России
Политик Мема: Фон дер Ляйен толкает Европу к войне с Россией
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Риторика и шаги главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведут к усилению военной напряжённости на континенте. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Он обратил внимание на противоречие в словах председателя ЕК. Политик процитировал заявление фон дер Ляйен о том, что миссия ЕС — сохранять мир. При этом она сразу же обвинила Москву в инциденте с подводным дроном в румынских водах.
Мема подчеркнул, что глава ЕК призывает вкладывать средства в оборону для сдерживания России. По мнению финского деятеля, такие действия не имеют отношения к миротворчеству, а, наоборот, подталкивают к конфликту.
Отдельно он раскритиковал программу перевооружения Европы стоимостью 800 миллиардов евро. В своём посте политик назвал этот план прямой угрозой безопасности России.
В заключение Мема выразил сомнение в адекватности восприятия ситуации руководством Еврокомиссии. Он заявил, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны.
«По всей видимости, глава ЕК страдает от галлюцинаций и психической нестабильности, у России нет намерения нападать на Европу», — указал Мема.
Ранее Фон дер Ляйен указали на невозможность быстрого принятия Украины в ЕС. Новые предложения планируют представить лидерам Евросоюза на саммите 15 октября. Еврокомиссия ищет способ принимать новых членов, не увеличивая при этом риск блокировки решений внутри объединения.
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