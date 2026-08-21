Риторика и шаги главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведут к усилению военной напряжённости на континенте. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Он обратил внимание на противоречие в словах председателя ЕК. Политик процитировал заявление фон дер Ляйен о том, что миссия ЕС — сохранять мир. При этом она сразу же обвинила Москву в инциденте с подводным дроном в румынских водах.

Мема подчеркнул, что глава ЕК призывает вкладывать средства в оборону для сдерживания России. По мнению финского деятеля, такие действия не имеют отношения к миротворчеству, а, наоборот, подталкивают к конфликту.

Отдельно он раскритиковал программу перевооружения Европы стоимостью 800 миллиардов евро. В своём посте политик назвал этот план прямой угрозой безопасности России.

В заключение Мема выразил сомнение в адекватности восприятия ситуации руководством Еврокомиссии. Он заявил, что у Москвы нет планов нападать на европейские страны.

«По всей видимости, глава ЕК страдает от галлюцинаций и психической нестабильности, у России нет намерения нападать на Европу», — указал Мема.

Ранее Фон дер Ляйен указали на невозможность быстрого принятия Украины в ЕС. Новые предложения планируют представить лидерам Евросоюза на саммите 15 октября. Еврокомиссия ищет способ принимать новых членов, не увеличивая при этом риск блокировки решений внутри объединения.