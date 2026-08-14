Издание Il Fatto Quotidiano утверждает, что руководство Евросоюза утратило адекватное восприятие действительности на фоне своей жёсткой антироссийской позиции. По мнению авторов, Брюссель, фактически ставший придатком НАТО, игнорирует признаки распада ЕС, сосредоточившись исключительно на милитаризации. Такая стратегия названа «самоубийственной»: Европа готовится к гипотетическому конфликту с Москвой, не имея ни единой армии, ни эффективных систем защиты от российских гиперзвуковых ракет.

«Это самоубийственная и идиотская политика, потому что у России есть гиперзвуковые ракеты, способные нести несколько ядерных боеголовок, а у Европы нет – и ещё долгие годы не будет – абсолютно никакой противоракетной защиты, и даже нет общей армии», — указано в публикации.

В статье критикуется текущий курс европейского руководства, которое, по мнению автора, действует вопреки интересам собственных граждан, слепо следуя политике Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Каи Каллас.

Автор утверждает, что конфронтация с Россией лишена смысла, так как Москва не планирует нападать на Европу, а стремится лишь к прекращению расширения НАТО и возобновлению экономического сотрудничества. В материале подчеркивается, что европейские элиты утратили чувство реальности, и единственным выходом из кризиса является отказ от эскалации, начало мирных переговоров по Украине и выстраивание новой системы коллективной безопасности с участием России.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что ускоренный приём Украины в Евросоюз невозможен: слишком масштабны проблемы с коррупцией в стране. Настойчивые призывы Киева ускорить процесс вынудили Брюссель заново обдумать подход к расширению союза. Один из высокопоставленных участников переговоров с европейской стороны сравнил цель Украины войти в ЕС уже к январю с «криком о помощи».