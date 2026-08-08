Ускоренный приём Украины в Евросоюз невозможен: слишком велики проблемы с коррупцией в стране. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, в европейских структурах признают, что масштаб опасений вокруг коррупции, независимости судов и соблюдения базовых ценностей блока настолько велик, что Украина официально не получила бы права на вступление.

Настойчивые призывы Киева ускорить процесс вынудили Брюссель заново обдумать подход к расширению союза. Один из высокопоставленных участников переговоров с европейской стороны сравнил цель Украины войти в ЕС уже к январю с «криком о помощи».

По его словам, Владимир Зеленский понимал, что в такие сроки это невыполнимо.

«Но ему нужно было послать нам, а также согражданам, недвусмысленный сигнал о том, что обычный подход к вступлению неприемлем», — сказал он в разговоре с Financial Times.

Дипломат добавил, что сложившаяся ситуация ставит ЕС перед непростым выбором. По его мнению, нельзя принять в союз государство с населением в 40 миллионов человек, которое находится на 104-м месте в мировом рейтинге по уровню коррупции. Он подчеркнул, что подобный шаг лишил бы весь проект смысла.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что евробюрократы намерены и дальше обманывать украинский народ обещаниями членства в Евросоюзе, рассчитывая использовать его как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией. По данным российской спецслужбы, в неофициальных разговорах европейские политики и чиновники признают, что вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе фактически исключено, однако публично Брюссель продолжит говорить о приближении страны к «светлому европейскому будущему». В СВР утверждают, что перспективы евроинтеграции Украины хуже даже, чем у Молдавии.