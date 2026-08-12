Мешают правила: Фон дер Ляйен указали на невозможность быстрого принятия Украины в ЕС

Попытка Еврокомиссии (ЕК) ускорить приём новых стран в ЕС может вновь столкнуться с сопротивлением государств объединения. Брюссель готовит реформу процесса расширения, однако для её продвижения главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен потребуется заручиться поддержкой всех 27 участников блока, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Новые предложения планируют представить лидерам ЕС на саммите 15 октября. Еврокомиссия ищет способ принимать новых членов, не увеличивая при этом риск блокировки решений внутри объединения. Один из обсуждаемых вариантов предполагает ограничения на право новых государств единолично тормозить отдельные решения Евросоюза. Точные параметры такого механизма пока не определены.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила подготовку инициатив. По её словам, Брюсселю необходимо одновременно подготовить сам Евросоюз к увеличению числа участников и добиться политической поддержки всех действующих членов.

Предыдущую попытку ускорить процесс страны ЕС фактически отвергли ещё весной. В марте европейские постпреды выступили против модели, при которой кандидата можно было бы сначала принять в союз, а уже затем постепенно предоставлять ему полный набор прав и возможностей.

Украина тем временем уже открыла первый переговорный кластер — это произошло 15 июня после единогласного решения всех 27 государств. Для следующих этапов снова потребуется согласие стран Евросоюза. Наиболее далеко в переговорах сейчас продвинулась Черногория. В Брюсселе рассчитывают, что она сможет завершить переговорный процесс раньше других кандидатов, однако и её окончательное вступление будет зависеть от политических решений внутри ЕС.

Politico отмечает, что для фон дер Ляйен вопрос расширения становится одним из ключевых до окончания её нынешнего мандата в 2029 году. Если новых членов за это время принять не удастся, Евросоюз продолжит самый затяжной период без расширения за всю свою историю.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что ускоренный приём Украины в Евросоюз невозможен: слишком масштабны проблемы с коррупцией в стране. Настойчивые призывы Киева ускорить процесс вынудили Брюссель заново обдумать подход к расширению союза. Один из высокопоставленных участников переговоров с европейской стороны сравнил цель Украины войти в ЕС уже к январю с «криком о помощи».