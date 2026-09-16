Польский профессор Веломски считает, что план фон дер Ляйен ведёт к распаду НАТО

План председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по созданию в ЕС механизма по реагированию на угрозу ведёт к распаду НАТО. Об этом в социальной сети X написал профессор Варшавского университета Адам Веломски. Он обратил внимание на то, что предложенная система не будет включать США.

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила о возможном конце существования НАТО и создании европейской системы безопасности против России... Это исторический момент в истории немецкого империализма», — считает он.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе аналог механизма экстренных консультаций по образцу статьи 4 Североатлантического договора. По мнению главы ЕК, нынешние институты, доктрины и процедуры принятия создавались не соответствуют неким новым угрозам.