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Опубликовано 16 сентября, 16:27

Польский профессор Веломски считает, что план фон дер Ляйен ведёт к распаду НАТО

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

План председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по созданию в ЕС механизма по реагированию на угрозу ведёт к распаду НАТО. Об этом в социальной сети X написал профессор Варшавского университета Адам Веломски. Он обратил внимание на то, что предложенная система не будет включать США.

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила о возможном конце существования НАТО и создании европейской системы безопасности против России... Это исторический момент в истории немецкого империализма», — считает он.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе аналог механизма экстренных консультаций по образцу статьи 4 Североатлантического договора. По мнению главы ЕК, нынешние институты, доктрины и процедуры принятия создавались не соответствуют неким новым угрозам.

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Матвей Константинов
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