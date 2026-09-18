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Регион
Опубликовано 18 сентября, 04:53

Пентагон готовит вывод войск из Европы: Под сокращение могут попасть до половины военных в регионе

NBC: США рассматривают вывод 25 тысяч военных из Европы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

США рассматривают возможность масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе. По данным NBC News, Пентагон обсуждает вывод около 25 тысяч военнослужащих, а также боевой авиации, кораблей и вооружений, что составит примерно треть нынешнего американского контингента на континенте.

Источники телеканала допускают и более радикальный сценарий — вывод до 40 тысяч военных из примерно 80 тысяч, дислоцированных в Европе. Основные изменения могут затронуть Германию, где находятся около 36 тысяч американских военных, а также Италию и Испанию.

По данным NBC News, возможное сокращение связано с тем, что власти этих стран не выразили поддержки операции США против Ирана. Таким образом, решение Пентагона может стать не только военным, но и политическим сигналом союзникам, которые не поддержали Вашингтон в иранской кампании.

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Юния Ларсон
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