Пентагон готовит вывод войск из Европы: Под сокращение могут попасть до половины военных в регионе

США рассматривают возможность масштабного сокращения своего военного присутствия в Европе. По данным NBC News, Пентагон обсуждает вывод около 25 тысяч военнослужащих, а также боевой авиации, кораблей и вооружений, что составит примерно треть нынешнего американского контингента на континенте.

Источники телеканала допускают и более радикальный сценарий — вывод до 40 тысяч военных из примерно 80 тысяч, дислоцированных в Европе. Основные изменения могут затронуть Германию, где находятся около 36 тысяч американских военных, а также Италию и Испанию.

По данным NBC News, возможное сокращение связано с тем, что власти этих стран не выразили поддержки операции США против Ирана. Таким образом, решение Пентагона может стать не только военным, но и политическим сигналом союзникам, которые не поддержали Вашингтон в иранской кампании.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести серьёзные пошлины против Евросоюза или прекратить торговлю с блоком по ряду товаров, если Канада станет его ассоциированным членом. Американский лидер заявил об этом журналистам, комментируя соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.