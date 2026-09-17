Не идти за Лондоном: Ле Пен призвала Европу искать мир на Украине

Франция должна помочь организовать международную конференцию для прекращения конфликта на Украине, считает Марин Ле Пен. Об этом политик заявила в эфире программы «Цель — 2027» на телеканале LCI.

К переговорам, по её мнению, следует привлечь Германию, Польшу и Турцию. Франции при этом Ле Пен отвела роль страны, способной создать условия для диалога между участниками конфликта.

В качестве исторического примера она привела переговоры по Вьетнаму, завершившиеся подписанием Парижских соглашений в 1973 году. Документ привёл к выводу американских войск, однако боевые действия во Вьетнаме продолжались ещё два года.

Отдельно Ле Пен раскритиковала позицию Лондона. По её словам, Великобритания «проявляет крайнюю воинственность, часто по просьбе американцев», поэтому другим европейским странам следует дистанцироваться от такого курса.

Политик возглавляет фракцию «Национального объединения» в Национальном собрании Франции и намерена участвовать в президентских выборах 2027 года. Опубликованный 14 сентября опрос показывает, что в разных сценариях Ле Пен поддерживают 33–36% избирателей — больше, чем других вероятных кандидатов.

Напомним, что Марин Ле Пен выступила против сохранения прежних объёмов финансовой помощи Украине. По её словам, власти Франции не могут ссылаться на нехватку средств для индексации пенсий и одновременно направлять Киеву миллиарды евро через механизмы Евросоюза.