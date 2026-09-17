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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:18

Столетняя война или третья мировая: Ле Пен описала два сценария по Украине

Ле Пен: Украина рискует получить либо столетнюю войну, либо третью мировую

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Конфликт на Украине может либо растянуться на десятилетия, либо перерасти в третью мировую войну в случае прямого вступления НАТО. Такое мнение высказала лидер парламентской фракции французского «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Либо НАТО вступает в эту войну, и тогда это станет третьей мировой войной, либо мы станем свидетелями войны, продолжающейся столетие», — заявила французский политик.

Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины
Ле Пен заявила, что Франция больше не может продолжать финансирование Украины

Политик и ранее выступала против прямого участия Североатлантического альянса в конфликте, утверждая, что такой сценарий создаст угрозу глобальной эскалации. В качестве альтернативы она неоднократно призывала добиваться дипломатического урегулирования.

Позиция по дальнейшей помощи Киеву стала и одним из вопросов президентской кампании во Франции. Ранее Life.ru писал, что в «Национальном объединении» пообещали в случае прихода к власти прекратить финансовую поддержку Украины. Ле Пен в июле объявила о намерении участвовать в президентских выборах 2027 года. В опубликованном 14 сентября опросе Ipsos-BVA её поддержка в первом туре составляла 33–35% в зависимости от состава кандидатов.

Больше новостей о решениях мировых лидеров, дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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