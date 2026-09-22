Трамп объявил о двух новых военных базах США в Гренландии

США приступают к значительному наращиванию военного присутствия в Гренландии и намерены развернуть там ещё два крупных военных объекта. Об этом президент Дональд Трамп заявил с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы незамедлительно начинаем устанавливать значительное военное присутствие в соответствующих районах. Мы построим две очень крупные военные базы», — сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что противникам США не позволят размещать военные объекты в Гренландии или осуществлять там чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона. По словам президента, соответствующие положения предусмотрены договорённостями США с Данией и Гренландией.

По данным Reuters, один из новых объектов планируется разместить в Нарсарсуаке на юге острова, где во времена холодной войны уже действовала американская авиабаза Bluie West One. Второй появится в Местерсвиге на восточном побережье — сейчас этот военный пункт используется датским патрулём «Сириус». Помимо них, США уже располагают в Гренландии космической базой Питуффик.

Ранее Life.ru сообщал о договорённостях США, Дании и Гренландии по усилению американского присутствия на острове. Трамп заявлял, что Вашингтон получит постоянные возможности в сфере безопасности Гренландии, тогда как Копенгаген и Нуук подчёркивали сохранение суверенитета острова.