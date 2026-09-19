Трамп сообщил о договоре по контролю США над Гренландией по безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания передала Вашингтону контроль над вопросами безопасности в Гренландии. По словам американского лидера, США также планируют разместить на острове крупный военный контингент.

О соглашении Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Он утверждает, что договорённости заключили США, Дания и Гренландия.

«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое даёт США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», — написал Трамп.

Американский президент также заявил, что противники США не смогут создавать военные базы в Гренландии. По его словам, третьи страны не получат возможности инвестировать в проекты на острове без письменного разрешения Вашингтона.

Кроме того, Трамп сообщил о работе над гарантиями со стороны Копенгагена. Как утверждает глава Белого дома, США хотят закрепить эти договорённости на бессрочный срок.

При этом ранее Дания и Гренландия публично заявляли о намерении самостоятельно решать вопросы, связанные с островом. В сентябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила о работе Дании, Гренландии и США над новым форматом сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Она также выражала надежду на мирное решение вопроса.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social карту, на которой Канаду, Мексику, Гренландию и ряд других территорий показал в цветах американского флага. Подпись к публикации он не добавил. Американский президент уже не раз говорил о желании установить контроль над Гренландией. Кроме того, он предлагал Канаде стать 51-м штатом США.