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Опубликовано 22 сентября, 01:21

США откроют базу времён холодной войны в Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Paul_Christener

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Paul_Christener

США планируют возобновить работу военной базы времён холодной войны на юге Гренландии и разместить военный контингент на восточном побережье острова. Соответствующее соглашение между США, Данией и Гренландией будет подписано 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным Reuters, речь идёт о базе Нарсарсуак, где население сократилось до нескольких десятков человек после того, как в 1950-х США закрыли там свою военную базу Bluie West One. Помимо этого, предусмотрено размещение американского контингента на базе Местерсвиг на восточном побережье Гренландии, которая в настоящее время используется датским патрулем на собачьих упряжках Sirius.

Подробное содержание соглашения не раскрывалось. Три источника, знакомых с условиями сделки и говоривших на условиях анонимности, заявили, что окончательно детали документа будут согласованы лишь после его подписания.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о договоре по контролю США над Гренландией по безопасности. По его словам, Дания передала Вашингтону контроль над вопросами безопасности в Гренландии, и США планируют разместить на острове крупный военный контингент.

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Юния Ларсон
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