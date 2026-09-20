Датские СМИ назвали договорённости по Гренландии поражением Трампа

Датские СМИ назвали достигнутые с США договорённости по Гренландии поражением президента Дональда Трампа. По мнению местных обозревателей, американский лидер не добился своей прежней цели установить суверенный контроль над островом.

«Хотя он сам и объявляет это победой, на мой взгляд, это сокрушительное поражение для Дональда Трампа», — заявил обозреватель TV2 Торстен Янсен.

Корреспондент Berlingske в США Якоб Хайнель Йенсен выразился ещё короче: «Тсс, не говорите Трампу, что победило Королевство Дания».

Министр иностранных дел, торговли и минеральных ресурсов Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что достигнутые договорённости соответствуют позиции, которую Копенгаген и Нуук отстаивали с начала переговоров. «Право Гренландии на самоопределение и права населения Гренландии признаются в соответствии с международным правом», — сказал он.

Правительство Дании также официально заявило, что будущий документ сохраняет суверенитет и территориальную целостность Королевства, одновременно предусматривая усиление сотрудничества США, Дании и Гренландии в сфере безопасности Арктики и Северной Атлантики. Подписание ожидается на следующей неделе, после чего соглашение должно пройти парламентские процедуры.

Сам Трамп представляет договорённости как победу Вашингтона. Он заявил, что США получат постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии и смогут наращивать военное присутствие на острове. При этом американские СМИ сообщали, что речь идёт о совместной работе с Данией и Гренландией, а не о передаче США суверенитета над территорией.