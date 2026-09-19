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Опубликовано 19 сентября, 01:55

«Всеобщее благо»: Гренландия и Дания рады контролю США в Арктике

Премьеры Дании и Гренландии обрадовались сделке с США по безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Дания и Гренландия рады новому соглашению с США по безопасности в Арктике и Северной Атлантике. Документ планируют заключить на следующей неделе. Об этом сообщили в канцелярии датского премьер-министра Метте Фредериксен.

«Я рада, что есть перспективы хорошего соглашения для Гренландии, Королевства Дания и США», — заявила Фредериксен.

По словам датского премьера, будущий договор отвечает интересам НАТО и Европы. При этом документ учитывает суверенитет и территориальную целостность Дании, а также право жителей Гренландии на самоопределение.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также положительно оценил перспективы заключения договора.

«Радостно, что мы скоро заключим соглашение, которое обеспечивает и усиливает безопасность для Гренландии, Королевства Дания, США и западного альянса. Это на благо всех нас», — сказал Нильсен.

Он отметил, что стороны учитывают интересы Гренландии и её положение на международной арене.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о соглашении с Данией, которое предусматривает участие Вашингтона в обеспечении безопасности Гренландии. По его словам, США получат контроль над вопросами безопасности острова без финансовых затрат. Трамп также заявлял, что Пентагон начнёт развёртывать на Гренландии крупный военный контингент.

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Лия Мурадьян
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