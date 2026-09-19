Рубио назвал нехватку денег у Дании причиной сделки США по Гренландии
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Дании не хватает финансовых ресурсов для полноценной защиты Гренландии в случае угрозы или нападения. Именно этим госсекретарь США Марко Рубио объяснил договорённости Вашингтона и Копенгагена по безопасности острова.
«Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств, чтобы защитить Гренландию, если она подвергнется нападению или окажется под угрозой», — заявил Рубио телеканалу Fox News.
По словам главы Госдепа, у Соединённых Штатов есть возможности осуществить защиту острова.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Дания передала Вашингтону контроль над вопросами безопасности Гренландии. Американский лидер также рассказал о планах разместить на острове крупный военный контингент.
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