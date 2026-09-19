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Опубликовано 18 сентября, 23:05

Рубио назвал нехватку денег у Дании причиной сделки США по Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Дании не хватает финансовых ресурсов для полноценной защиты Гренландии в случае угрозы или нападения. Именно этим госсекретарь США Марко Рубио объяснил договорённости Вашингтона и Копенгагена по безопасности острова.

«Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств, чтобы защитить Гренландию, если она подвергнется нападению или окажется под угрозой»,заявил Рубио телеканалу Fox News.

По словам главы Госдепа, у Соединённых Штатов есть возможности осуществить защиту острова.

Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США
Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Дания передала Вашингтону контроль над вопросами безопасности Гренландии. Американский лидер также рассказал о планах разместить на острове крупный военный контингент.

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Лия Мурадьян
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