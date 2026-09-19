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Опубликовано 19 сентября, 13:34

NYT: Трамп преувеличил контроль США над безопасностью Гренландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявление президента США Дональда Трампа о получении Вашингтоном контроля над обеспечением безопасности Гренландии оказалось преувеличенным. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, американские военные будут сотрудничать с Данией и Гренландией, а не устанавливать над ними контроль.

«По условиям соглашения, работать вместе с партнёрами в Дании и Гренландии, а не устанавливать над ними контроль», — заявил источник.

Представитель Госдепартамента сообщил, что соглашение запрещает странам, не входящим в НАТО, создавать базы или сохранять военное присутствие на острове.

При этом Гренландия уже входит в территорию Североатлантического альянса. Поэтому вероятность появления там базы государства, не состоящего в блоке, изначально была крайне низкой, отмечает NYT.

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«Всеобщее благо»: Гренландия и Дания рады контролю США в Арктике

Ранее Трамп сообщил о договоре по контролю США над Гренландией по безопасности. По словам американского лидера, США также планируют разместить на острове крупный военный контингент.

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Полина Никифорова
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