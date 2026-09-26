«Форт Трамп» за $4,4 млрд: В Польше построят город для американских военных

Польша может потратить до 17 млрд злотых, или около $4,4 млрд, на создание постоянной американской военной базы «Форт Трамп». Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на письменные ответы Бюро национальной безопасности при президенте Польши.

Предварительные расчёты исходят из размещения на объекте примерно 5 тыс. военнослужащих США. Итоговая стоимость будет зависеть от площади базы и места её строительства. В бюро отметили, что расходы планируется распределить на несколько лет и они не должны превысить возможности бюджета польского Минобороны.

В Бюро национальной безопасности также заявили, что создание инфраструктуры для американских военных, их семей и персонала станет масштабным проектом, который по сложности можно сравнить со строительством небольшого города. Польский президент Кароль Навроцкий ранее предлагал назвать будущий объект «Форт Трамп».

При благоприятном развитии событий базу могут открыть в 2029 году. Замминистра обороны Польши Станислав Взентек при этом допускал, что полностью готовым объект станет уже после 2030 года.

Окончательного решения Вашингтона о создании базы пока нет. Как пишет Rzeczpospolita, США должны сначала определить будущую численность и структуру своего военного присутствия в Европе, а решение ожидается после завершения обзора размещения сил в конце 2026 года.

Место строительства также пока не выбрано. Среди требований к площадке называют наличие аэропорта, автомагистралей, логистического центра и расположение рядом с крупным городом на западе Польши. В качестве вариантов рассматриваются районы Вроцлава, Познани и Щецина.

Польское Минобороны готовит специальный закон, который должен обеспечить финансирование инфраструктуры и ускорить реализацию проекта за счёт упрощения административных процедур.

Ранее Life.ru рассказывал, что Польша рассчитывает разместить на будущей американской базе от трёх до пяти тысяч военнослужащих США, а общая численность американского контингента в стране в перспективе может вырасти примерно до 15 тысяч человек. При этом окончательное решение США о создании базы и её местоположении пока не объявлено.