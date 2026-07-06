США отправят в Польшу 5 тысяч военнослужащих

В ближайшие три месяца Польша примет дополнительный контингент американских военнослужащих. По данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, речь идёт о ротационной группировке численностью до 5 тысяч человек.

Переговоры с американской стороной ведут представители президентского окружения и министерства обороны Польши. Как отмечает источник газеты, Вашингтон демонстрирует решимость как в вопросе временного размещения войск, так и в создании постоянной военной базы на польской территории.

Замглавы парламентской комиссии по обороне Йоанна Клюзик-Ростковская допустила, что после очередной ротации общее число военнослужащих США в республике может достичь 11 тысяч. Решение о постоянном присутствии американцев, по информации издания, может быть принято в течение полугода или года. В ближайшее время не исключена встреча президентов Дональда Трампа и Кароля Навроцкого.

Ранее вооружённые силы Польши привели в повышенную готовность истребители и ПВО из-за активности российской авиации в небе над Украиной, сообщило оперативное командование. В заявлении уточняется, что подняты истребители, а системы ПВО и РЛС переведены в режим повышенной готовности. Подобные публикации появляются регулярно и обычно синхронизированы с воздушной тревогой на Украине.