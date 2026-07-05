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5 июля, 14:40

Экс-разведчик США раскрыл, кто и зачем придумал «удар РФ по Польше»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Информационная кампания вокруг якобы готовящегося удара России по Польше оказалась спланированной акцией. Её целью было сгладить растущее напряжение между Варшавой и Киевом. С таким заявлением выступил бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена. По его словам, публикация была организована для пробуждения сочувствия к украинцам среди польского населения.

«Этот новостной сюжет был слит в рамках информационной операции, чтобы попытаться вызвать в Польше сочувствие к украинцам», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что эта попытка примирения полностью провалилась. Он напомнил о глубоких исторических обидах. Джонсон убежден, что жители республики не забудут причиненного им зла, несмотря на подобные вбросы.

В Кремле назвали «ужастиками» прогнозы СМИ о российском ударе по Польше
В Кремле назвали «ужастиками» прогнозы СМИ о российском ударе по Польше

Ранее британская и польская пресса писали о возможном «нападении» России на Польшу, чтобы ослабить западную поддержку Украины. Информацию опубликовали The Telegraph и Onet, которые входят в один холдинг Axel Springer. По данным их источников, о такой угрозе Варшаву предупредили США. Также такая разведывательная информация якобы есть у НАТО.

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Полина Никифорова
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