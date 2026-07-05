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5 июля, 10:14

В Кремле назвали «ужастиками» прогнозы СМИ о российском ударе по Польше

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на недавние статьи в британской и польской прессе, которые муссируют тему возможного удара Москвы по Польше. В беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести» он назвал эти материалы «ужастиками».

«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией
В Совфеде задали три неудобных вопроса польскому министру, заявившему о готовности воевать с Россией

Ранее британская и польская пресса писали о возможном «нападении» России на Польшу, чтобы ослабить западную поддержку Украины. Информацию опубликовали The Telegraph и Onet, которые входят в один холдинг Axel Springer. По данным их источников, о такой угрозе Варшаву предупредили США. Также такая разведывательная информация якобы есть у НАТО.

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Наталья Демьянова
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