В Кремле назвали «ужастиками» прогнозы СМИ о российском ударе по Польше

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на недавние статьи в британской и польской прессе, которые муссируют тему возможного удара Москвы по Польше. В беседе с Павлом Зарубиным для ИС «Вести» он назвал эти материалы «ужастиками».

«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Ранее британская и польская пресса писали о возможном «нападении» России на Польшу, чтобы ослабить западную поддержку Украины. Информацию опубликовали The Telegraph и Onet, которые входят в один холдинг Axel Springer. По данным их источников, о такой угрозе Варшаву предупредили США. Также такая разведывательная информация якобы есть у НАТО.