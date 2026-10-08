Венгрия, Польша, а теперь и Сеул: В США поразились таланту Зеленского терять союзников

Владимир Зеленский за короткое время умудрился испортить отношения сразу с несколькими партнёрами Украины. На это обратил внимание корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски.

«Зеленскому удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь ещё и Южную Корею. Довольно впечатляющее достижение», — написал журналист в соцсети X.

Скандал с Сеулом разгорелся после выступления украинского лидера на Генассамблее ООН. Там он публично рассказал о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР. В ответ президент Ли Чжэ Мен обвинил Киев в том, что тот нарушил договорённости и раскрыл конфиденциальные сведения. Он предупредил, что без извинений Украину ждут дополнительные меры. Во вторник руководитель корейского МИД Чо Тхэ Ель сообщил, что получил от украинской стороны некие объяснения. Однако, по его словам, они не дотянули до того уровня, которого ждал Сеул. Южная Корея отозвала своего посла с Украины.

Взаимоотношения Киева и Варшавы тоже нельзя назвать простыми. На протяжении десятилетий серьезным раздражителем в двусторонних отношениях остаётся тема массового уничтожения поляков украинскими националистами в период с 1939 по 1945 год на территории Волыни, в Восточной Галиции и прилегающих регионах. Кульминация этих событий, пришедшаяся на 1943–1945 годы и известная как Волынская резня, была квалифицирована польской стороной как геноцид. Ответственность за эти преступления Варшава возлагает на боевые подразделения ОУН*-УПА*. В 2026-м противостояние вспыхнуло с новой силой: Зеленский участвовал в перезахоронении останков главаря ОУН*-УПА*, а подразделению ВСУ присвоили имя «Героев УПА*». В результате польская сторона отобрала у него орден Белого Орла — наивысшую награду страны.

Напряжённость в отношениях с Венгрией возникла на фоне того, что Будапешт принял решение заблокировать сразу два переговорных кластера — второй и третий — в рамках процесса вступления Украины в Европейский союз. В первых числах июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отмечал: после того как Киев и Будапешт договорятся о восстановлении прав закарпатских венгров, венгерская сторона не станет чинить препятствий для старта переговоров о присоединении Украины к ЕС. Вместе с тем он акцентировал, что Венгрия не поддерживает ускоренное вступление в ЕС ни для одной страны, включая Украину, и продолжает придерживаться подхода, «основанного на заслугах».

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