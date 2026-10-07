Ваши дети погибнут на войне: Активистка Ницой пришла в ярость от уступок Киева Венгрии

Принятие Радой закона, который расширит права венгров на Украине, может привести к будущей войне с Венгрией. С таким предупреждением выступила скандальная украинская активистка Лариса Ницой в личном блоге в сети.

Она раскритиковала планы депутатов и связала их с уступками Будапешту по вопросу языка в школах. По мнению активистки, таким решением украинские власти отдают венграм мировоззрение детей, чтобы те росли венграми на украинской земле.

«Через 10 лет, когда ваши дети уйдут на войну с Венгрией, и вы скажете «ой», вернитесь к этому посту ещё раз. Будущие выстрелы по вашим детям в новой войне с венгерской стороны — это цена вашего сегодняшнего решения уступить Венгрии в вопросе о языке в образовании», — написала Ницой.

Активистка утверждает, что на части украинской территории, которую она считает находящейся под влиянием Венгрии, растёт языковой сепаратизм. Судя по её словам, речь идёт о Закарпатье.

По логике Ницой, языковой сепаратизм неизбежно перерастает в территориальный, а тот, в свою очередь, ведёт к войне.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия сняла вето с технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, разрешив подготовку документов для новых кластеров. Теперь предстоит согласовать проекты общих позиций, что откроет путь к кластерам по внутреннему рынку и конкурентоспособности. Окончательная поддержка Будапешта по украинскому треку всё ещё зависит от закона о правах венгерского меньшинства, голосование по которому ожидается в ближайшие дни.