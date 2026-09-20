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Опубликовано 20 сентября, 15:25

Украина договорилась хранить нефтепродукты на территории Венгрии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Украинский «Нафтогаз» и венгерская энергетическая компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии. Объекты планируется разместить недалеко от украинской границы.

О договорённости сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко. По его словам, новые мощности предназначены для обеспечения потребностей Украины.

В компании рассчитывают, что проект позволит повысить надёжность поставок топлива украинским потребителям и расширить трансграничную энергетическую инфраструктуру между двумя странами.

Федоренко объяснил необходимость проекта повреждениями топливной инфраструктуры Украины. По его словам, в этих условиях для компании важно диверсифицировать маршруты поставок и создавать дополнительные мощности хранения за пределами страны.

Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз
Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Ранее Life.ru рассказывал о запуске на Украине проекта по созданию системы подземного хранения топлива. Власти страны заявляли, что такие объекты должны обеспечить более устойчивые запасы нефтепродуктов и снабжение критической инфраструктуры.

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Наталья Демьянова
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