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Опубликовано 2 сентября, 19:04

Шмыгаль объявил, что на Украине запустили проект подземного хранения горючего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dwiangga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dwiangga

Украина запустила экспериментальный проект по созданию системы подземного хранения горючего. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики страны Денис Шмыгаль.

По его словам, новая система должна обеспечить безопасное хранение нефтепродуктов и стабильное снабжение топливом, прежде всего для оборонной сферы и критической инфраструктуры.

«Правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению горючего. На Украине будет создана разветвлённая система подземных хранилищ и обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Приоритет — обеспечение бесперебойного снабжения дизельным топливом прежде всего для нужд обороны и критической инфраструктуры», — сообщил Шмыгаль.

Глава украинского Минэнерго также доложил о планах увеличить запасы топлива и расширить маршруты поставок. Особое внимание, по его словам, уделяется румынскому направлению. Шмыгаль отметил, что за последние шесть месяцев на Украине были повреждены или полностью разрушены более 300 автозаправочных станций.

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Ранее в украинской армии сообщили о проблемах с обеспечением топливом. По информации военнослужащего Станислава Бунятова, представители разных бригад ВСУ жалуются на сокращение топливных норм примерно на 50%.

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Виталий Приходько
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