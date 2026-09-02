Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 18:28

«Доходит до абсурда»: У ВСУ начался дефицит топлива

Военнослужащий ВСУ заявил о сокращении норм топлива для бригад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

В украинской армии возникли проблемы с обеспечением топливом, заявил военнослужащий Станислав Бунятов. Его слова приводит издание «Страна.ua». По информации военного, представители разных бригад ВСУ жалуются на сокращение топливных норм примерно на 50%.

«Все мы понимаем причину, но иногда это доходит до абсурда», — сказал Бунятов.

Он призвал власти провести комплексную проверку ситуации с обеспечением подразделений.

«Не скажу, что именно»: Стубб засекретил новую поставку ПВО Украине
«Не скажу, что именно»: Стубб засекретил новую поставку ПВО Украине

Ранее Life.ru писал, что Украина столкнулась с нехваткой беспилотников, способных перехватывать новые российские «Герани». Для эффективной борьбы с такими аппаратами ВСУ могут потребоваться тысячи дронов. Сейчас украинские силы располагают лишь сотнями специализированных аппаратов. При этом собеседник газеты утверждает, что для решения задачи необходимо значительно большее количество – речь идёт о тысячах дронов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar