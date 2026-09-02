«Доходит до абсурда»: У ВСУ начался дефицит топлива

В украинской армии возникли проблемы с обеспечением топливом, заявил военнослужащий Станислав Бунятов. Его слова приводит издание «Страна.ua». По информации военного, представители разных бригад ВСУ жалуются на сокращение топливных норм примерно на 50%.

«Все мы понимаем причину, но иногда это доходит до абсурда», — сказал Бунятов.

Он призвал власти провести комплексную проверку ситуации с обеспечением подразделений.

Ранее Life.ru писал, что Украина столкнулась с нехваткой беспилотников, способных перехватывать новые российские «Герани». Для эффективной борьбы с такими аппаратами ВСУ могут потребоваться тысячи дронов. Сейчас украинские силы располагают лишь сотнями специализированных аппаратов. При этом собеседник газеты утверждает, что для решения задачи необходимо значительно большее количество – речь идёт о тысячах дронов.