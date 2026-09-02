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Опубликовано 2 сентября, 14:47

Глава Минфина США обвинил Украину в высоких ценах на бензин во всём мире

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что удары по российским энергетическим объектам оказывают влияние на мировой рынок топлива. По словам американского министра, ситуация стала причиной так называемого энергетического шока, который отражается на ценах.

«Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создаёт давление на цены на топливо во всём мире», — заявил Бессент в эфире Fox.

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А ранее сообщалось, что Украина начала эксперимент по подземному хранению нефтепродуктов в условиях военного положения. Новая система должна снизить риск потери стратегических запасов топлива при ударах по объектам хранения. Для этого планируют использовать подземные сооружения различных типов.

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Наталья Демьянова
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