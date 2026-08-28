Топливо уйдёт под землю: Украина решила прятать запасы от российских ударов

Украина запускает эксперимент по подземному хранению нефтепродуктов в условиях военного положения. Такой механизм должен снизить риск уничтожения запасов при ударах, следует из постановления Кабмина страны.

Для хранения разрешили использовать соляные каверны, истощённые нефтяные и газовые месторождения, искусственные подземные резервуары и отдельные участки магистральных трубопроводов.

Координировать проект поручено украинскому Минэнерго. «Укртранснафта» определена специализированным ответственным хранителем, который сможет привлекать для проекта государственные объекты.

Эксперимент рассчитан на период действия военного положения, но не более чем на два года после вступления постановления в силу. С 2027 года для участников рынка появится отдельное требование: под землёй должно находиться не менее 20% общего объёма дизельного топлива из состава минимальных запасов.

В постановлении прямо указано, что одна из целей проекта — повысить физическую защищённость запасов и снизить риск их поражения и потери во время боевых действий.

Российские военные регулярно наносят удары по объектам топливной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В августе Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили склад ГСМ «Киев-3», откуда нефтепродукты направлялись украинским войскам.