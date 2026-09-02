Российские НПЗ защищены лучше объектов в ОАЭ, заявил Новак

Российские нефтеперерабатывающие заводы защищены на более высоком уровне, чем аналогичные объекты в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

По словам Новака, российские власти и нефтяные компании постоянно работают над усилением безопасности НПЗ. При этом при проектировании систем защиты учитывается более жёсткая модель возможных угроз.

Вице-премьер отметил, что российские проектные институты совместно с предприятиями нефтепереработки занимаются вопросами дополнительной защиты объектов.

«Поверьте, у нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учётом опыта, который получили за последние несколько месяцев», — сказал Новак, отвечая на вопрос о том нужна ли российским НПЗ защита по аналогии с ОАЭ.

Ранее в ряде стран, включая ОАЭ, для защиты нефтяной инфраструктуры применяются дополнительные физические конструкции вокруг резервуаров и промышленных объектов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения.