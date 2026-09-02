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Опубликовано 2 сентября, 10:18

Российские НПЗ защищены лучше объектов в ОАЭ, заявил Новак

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Российские нефтеперерабатывающие заводы защищены на более высоком уровне, чем аналогичные объекты в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.

По словам Новака, российские власти и нефтяные компании постоянно работают над усилением безопасности НПЗ. При этом при проектировании систем защиты учитывается более жёсткая модель возможных угроз.

Вице-премьер отметил, что российские проектные институты совместно с предприятиями нефтепереработки занимаются вопросами дополнительной защиты объектов.

«Поверьте, у нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учётом опыта, который получили за последние несколько месяцев», — сказал Новак, отвечая на вопрос о том нужна ли российским НПЗ защита по аналогии с ОАЭ.

Ранее в ряде стран, включая ОАЭ, для защиты нефтяной инфраструктуры применяются дополнительные физические конструкции вокруг резервуаров и промышленных объектов.

Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ
Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения.

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Наталья Демьянова
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