Венгрия сняла вето с этапа переговоров Украины и Молдавии с ЕС
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Венгрия сняла вето с технического этапа переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт разрешил начать подготовку документов, необходимых для возможного открытия новых переговорных кластеров. Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на источники.
Следующим шагом станет согласование проектов общих позиций ЕС. В случае их утверждения стороны смогут перейти к открытию двух новых переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.
Ранее Венгрия блокировала даже техническую подготовку писем, которые Совет ЕС должен направить Киеву и Кишинёву перед следующим этапом переговоров. Теперь эта работа может продолжиться.
При этом окончательная политическая поддержка Будапешта по украинскому треку всё ещё связана с принятием Верховной радой закона о правах венгерского меньшинства, прежде всего в сфере образования и использования языка. Голосование по документу ожидается в ближайшие дни.
Если необходимые решения будут приняты, два переговорных кластера могут официально открыть уже на следующей межправительственной конференции ЕС. После этого у Украины останутся ещё два блока переговоров — по зелёной повестке и ресурсам Союза.
Ранее Венгрия неоднократно тормозила продвижение Украины по пути в ЕС, увязывая снятие возражений с гарантиями языковых, образовательных и культурных прав венгров Закарпатья. Так, в сентябре Будапешт снова заблокировал открытие очередного переговорного кластера.
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