Брюссель готовит Киеву новые условия: За деньги ЕС придётся расплачиваться технологиями
Politico: ЕС может обязать Украину платить технологиями за доступ к фонду
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Украина может лишиться автоматического доступа к оборонным деньгам будущего Европейского фонда конкурентоспособности. Новый проект предлагает обязать Киев заключить отдельное соглашение с ЕС и внести вклад в программу — в случае Украины им могут стать оборонные технологии, пишет Politico.
Спор разгорелся вокруг фонда объёмом €409 млрд, который планируют запустить в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Около €131 млрд Еврокомиссия предлагает направить на оборону и космос.
Ранее предполагалось, что Украина и страны Европейской экономической зоны, включая Норвегию, смогут участвовать в оборонной части программы автоматически — без отдельного соглашения об ассоциации и финансового взноса. Однако новый компромиссный проект ирландского председательства предусматривает единые правила для всех государств вне ЕС.
По данным Politico, Канаде, Великобритании, Норвегии, Украине и другим странам придётся заключать соглашения об участии и вносить вклад. Большинство партнёров должны будут платить деньгами, тогда как Киеву предлагается предоставить оборонные технологии.
Внутри ЕС единства по этому вопросу пока нет. Франция и несколько других государств выступают за жёсткое ограничение доступа компаний из третьих стран к европейским оборонным деньгам. В то же время группа из 12 стран ЕС ранее выступила против такого подхода, предложив сохранить для Украины и стран ЕЭЗ возможность автоматического участия. Переговоры продолжаются.
Спор о будущем фонде идёт на фоне проблем Киева с текущим финансированием. В начале октября Life.ru писал, что ЕС отказался выделять Украине дополнительные €27 млрд и ускорять выплаты из уже согласованного кредита. Программа объёмом €90 млрд рассчитана на 2026–2027 годы, из неё €60 млрд предназначены для оборонных расходов.
При этом дальнейшие транши Брюссель увязал с выполнением Киевом согласованных реформ. Среди требований — шаги в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. На этом фоне украинский Минфин сообщал о непокрытой потребности ещё примерно в $8 млрд на оборону до конца 2026 года. Позднее Владимир Зеленский заявил, что средства до конца года найдены, однако часть денег на будущие военные заказы Киев рассчитывает получить из европейских механизмов заранее.
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