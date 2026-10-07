Брюссель готовит Киеву новые условия: За деньги ЕС придётся расплачиваться технологиями

Украина может лишиться автоматического доступа к оборонным деньгам будущего Европейского фонда конкурентоспособности. Новый проект предлагает обязать Киев заключить отдельное соглашение с ЕС и внести вклад в программу — в случае Украины им могут стать оборонные технологии, пишет Politico.

Спор разгорелся вокруг фонда объёмом €409 млрд, который планируют запустить в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Около €131 млрд Еврокомиссия предлагает направить на оборону и космос.

Ранее предполагалось, что Украина и страны Европейской экономической зоны, включая Норвегию, смогут участвовать в оборонной части программы автоматически — без отдельного соглашения об ассоциации и финансового взноса. Однако новый компромиссный проект ирландского председательства предусматривает единые правила для всех государств вне ЕС.

По данным Politico, Канаде, Великобритании, Норвегии, Украине и другим странам придётся заключать соглашения об участии и вносить вклад. Большинство партнёров должны будут платить деньгами, тогда как Киеву предлагается предоставить оборонные технологии.

Внутри ЕС единства по этому вопросу пока нет. Франция и несколько других государств выступают за жёсткое ограничение доступа компаний из третьих стран к европейским оборонным деньгам. В то же время группа из 12 стран ЕС ранее выступила против такого подхода, предложив сохранить для Украины и стран ЕЭЗ возможность автоматического участия. Переговоры продолжаются.

Спор о будущем фонде идёт на фоне проблем Киева с текущим финансированием. В начале октября Life.ru писал, что ЕС отказался выделять Украине дополнительные €27 млрд и ускорять выплаты из уже согласованного кредита. Программа объёмом €90 млрд рассчитана на 2026–2027 годы, из неё €60 млрд предназначены для оборонных расходов.