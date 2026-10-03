Деньги только после реформ: Брюссель отказал Киеву в досрочных траншах

Евросоюз отказался досрочно перечислять Украине средства, запланированные на 2027 год, и потребовал от Киева выполнить обещанные реформы для разблокировки дальнейшего финансирования. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на европейских и украинских чиновников.

Киев обратился к Еврокомиссии после того, как оценил дополнительный дефицит финансирования военных потребностей примерно в $27 млрд. Украинские власти рассчитывали получить часть денег авансом из кредита ЕС на €90 млрд, рассчитанного на 2026–2027 годы, однако Брюссель согласился придерживаться первоначального графика.

На 2026 год из этой программы предусмотрено до €45 млрд. По данным FT, к настоящему моменту Киев получил €15,7 млрд, а дальнейшие выплаты задерживаются в том числе из-за невыполнения отдельных контрольных показателей. Еврокомиссия уточняет, что до конца года остаётся доступно €33,7 млрд: €29,3 млрд в рамках Ukraine Support Loan и ещё €4,4 млрд по первоначальной программе Ukraine Facility. Получение этих денег связано с выполнением согласованных условий.

Среди требований Брюсселя FT называет налоговые изменения, в том числе отмену льготы для недорогих посылок из-за рубежа и корректировку законодательства о доходах с цифровых платформ. Отдельное беспокойство ЕС вызвали поправки, способные ослабить контроль за политически значимыми лицами. Международный валютный фонд также ранее предупреждал, что подобные изменения могут сделать украинскую систему противодействия отмыванию денег менее соответствующей стандартам FATF.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос в письме председателю Верховной рады подчеркнули, что Киев ещё может получить дополнительное финансирование в 2026 году, если парламент проведёт необходимые изменения.

«Избегать любого ослабления украинской рамочной программы в отношении политически значимых лиц крайне важно», — говорится в документе, с которым ознакомилась FT.

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский при этом отверг сообщения о напряжённом разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, встреча прошла хорошо, однако он предупредил европейскую сторону, что в условиях боевых действий отдельные реформы не всегда удаётся проводить по обычному графику. Киев настаивает, что дополнительные деньги необходимы в том числе для увеличения производства беспилотников и средств их перехвата перед зимой.

Ранее Life.ru рассказывал, что Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш в размере €2,9 млрд. Выплату провели после того, как Брюссель признал выполненными ряд условий в судебной сфере, финансовом секторе, энергетике, транспорте и сельском хозяйстве. Около €800 млн из этой суммы впервые поступили через компонент Ukraine Facility в рамках кредита Ukraine Support Loan.