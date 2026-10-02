Еврокомиссия перевела Украине восьмой транш на €2,9 млрд

Еврокомиссия перевела Украине €2,9 млрд в рамках восьмого транша по программе Ukraine Facility. Средства предназначены для поддержки государственных финансов и работы органов власти, говорится в заявлении ЕК.

Из общей суммы около €800 млн впервые предоставили через компонент Ukraine Facility в рамках дополнительного Ukraine Support Loan. С учётом нового платежа объём средств, направленных Киеву по линии Ukraine Plan, превысил €32 млрд.

Ещё 24 сентября Life.ru сообщал об одобрении Советом ЕС восьмого транша почти на €3 млрд. Выплату согласовали после того, как Брюссель признал выполненными ряд предусмотренных украинским планом реформ.

В Еврокомиссии уточнили, что деньги перечислены после выполнения условий в судебной сфере, финансовом секторе, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других направлениях. Ранее Брюссель направлял Киеву перечень требований, от которых зависит дальнейшее финансирование.