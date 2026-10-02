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Опубликовано 2 октября, 14:31

Еврокомиссия перевела Украине восьмой транш на €2,9 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Еврокомиссия перевела Украине €2,9 млрд в рамках восьмого транша по программе Ukraine Facility. Средства предназначены для поддержки государственных финансов и работы органов власти, говорится в заявлении ЕК.

Из общей суммы около €800 млн впервые предоставили через компонент Ukraine Facility в рамках дополнительного Ukraine Support Loan. С учётом нового платежа объём средств, направленных Киеву по линии Ukraine Plan, превысил €32 млрд.

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Ещё 24 сентября Life.ru сообщал об одобрении Советом ЕС восьмого транша почти на €3 млрд. Выплату согласовали после того, как Брюссель признал выполненными ряд предусмотренных украинским планом реформ.

В Еврокомиссии уточнили, что деньги перечислены после выполнения условий в судебной сфере, финансовом секторе, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других направлениях. Ранее Брюссель направлял Киеву перечень требований, от которых зависит дальнейшее финансирование.

Больше новостей о решениях Евросоюза и международной поддержке Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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