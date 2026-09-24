Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 11:49

Совет ЕС одобрил выплату Украине почти €3 млрд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина получит от Евросоюза очередной транш почти на €3 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Речь идёт о восьмой регулярной выплате по программе. Почти €800 млн из этой суммы впервые предоставят за счёт Ukraine Support Loan.

В Совете ЕС пояснили, что решение принято после выполнения Украиной десяти целевых показателей. Всего к настоящему моменту Киев выполнил 84 из 95 предусмотренных на этот срок пунктов плана, или около 88%.

Средства Ukraine Facility предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, работы государственного управления, восстановления страны и проведения реформ. После перечисления восьмого транша объём выплат Киеву по этой программе с середины 2024 года превысит €32 млрд.

Сама программа Ukraine Facility рассчитана до 2027 года и предусматривает более €50 млрд в виде кредитов и грантов. Выплаты привязаны к выполнению предусмотренных планом реформ и инвестиционных условий.

ЕС за два года передал Украине €8 млрд от активов ЦБ РФ, заявили в МИД России
ЕС за два года передал Украине €8 млрд от активов ЦБ РФ, заявили в МИД России

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия направила Украине условия дальнейшего финансирования по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan. Тогда же стало известно, что Брюссель направил на утверждение восьмой транш Ukraine Facility объёмом около €3 млрд.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar