Совет ЕС одобрил выплату Украине почти €3 млрд

Украина получит от Евросоюза очередной транш почти на €3 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Речь идёт о восьмой регулярной выплате по программе. Почти €800 млн из этой суммы впервые предоставят за счёт Ukraine Support Loan.

В Совете ЕС пояснили, что решение принято после выполнения Украиной десяти целевых показателей. Всего к настоящему моменту Киев выполнил 84 из 95 предусмотренных на этот срок пунктов плана, или около 88%.

Средства Ukraine Facility предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, работы государственного управления, восстановления страны и проведения реформ. После перечисления восьмого транша объём выплат Киеву по этой программе с середины 2024 года превысит €32 млрд.

Сама программа Ukraine Facility рассчитана до 2027 года и предусматривает более €50 млрд в виде кредитов и грантов. Выплаты привязаны к выполнению предусмотренных планом реформ и инвестиционных условий.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия направила Украине условия дальнейшего финансирования по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan. Тогда же стало известно, что Брюссель направил на утверждение восьмой транш Ukraine Facility объёмом около €3 млрд.