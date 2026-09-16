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Опубликовано 15 сентября, 21:39

Европа направила Украине условия дополнительного финансирования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Еврокомиссары направили депутатам Верховной рады перечень условий для дальнейшего финансирования Украины. Письмо стало ответом на просьбу Киева выделить дополнительные 27 миллиардов долларов на оборону, сообщает «Общественное».

В документе перечислены обязательства, выполнение которых связано с получением средств по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan.

Еврокомиссия 3 сентября направила на утверждение восьмой транш Ukraine Facility объёмом около трёх миллиардов евро. Для второго транша Ukraine Support Loan Киев пока выполнил пять из 12 поставленных условий. Среди невыполненных требований — принятие закона о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. В письме также затрагивается вопрос прав национальных меньшинств.

Украина заложила рекордные $109 млрд на оборону в бюджете на 2027 год
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Ранее Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на 2027 год существенный разрыв между поступлениями и расходами. Согласно законопроекту, доходы казны составят 5,6 трлн гривен, а расходы — 7,2 трлн гривен. При пересчёте по курсу около 44,64 гривны за доллар доходная часть соответствует примерно $126,5 млрд, расходная — $162,9 млрд. Разница между ними достигает 1,6 трлн гривен, или около $35,9-36 млрд. В общей структуре дефицита 1,571 трлн гривен ($35,2 млрд) приходится на общий фонд. Ещё 95,3 млрд гривен ($2,1 млрд) приходится на специальный фонд.

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Виталий Приходько
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