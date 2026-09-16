Европа направила Украине условия дополнительного финансирования

Еврокомиссары направили депутатам Верховной рады перечень условий для дальнейшего финансирования Украины. Письмо стало ответом на просьбу Киева выделить дополнительные 27 миллиардов долларов на оборону, сообщает «Общественное».

В документе перечислены обязательства, выполнение которых связано с получением средств по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan.

Еврокомиссия 3 сентября направила на утверждение восьмой транш Ukraine Facility объёмом около трёх миллиардов евро. Для второго транша Ukraine Support Loan Киев пока выполнил пять из 12 поставленных условий. Среди невыполненных требований — принятие закона о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. В письме также затрагивается вопрос прав национальных меньшинств.

Ранее Правительство Украины заложило в проект государственного бюджета на 2027 год существенный разрыв между поступлениями и расходами. Согласно законопроекту, доходы казны составят 5,6 трлн гривен, а расходы — 7,2 трлн гривен. При пересчёте по курсу около 44,64 гривны за доллар доходная часть соответствует примерно $126,5 млрд, расходная — $162,9 млрд. Разница между ними достигает 1,6 трлн гривен, или около $35,9-36 млрд. В общей структуре дефицита 1,571 трлн гривен ($35,2 млрд) приходится на общий фонд. Ещё 95,3 млрд гривен ($2,1 млрд) приходится на специальный фонд.