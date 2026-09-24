На кону финансовая поддержка: ЕС требует от Украины пошевелиться с проведением реформ

Европейские чиновники негодуют из-за низких темпов преобразований в государственном устройстве Украины. От этого зависит дальнейшая финансовая поддержка Киева. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на представителей ЕС.

«Чиновники ЕС в Брюсселе испытывают всё большее раздражение из-за замедления темпов реформ на Украине», — говорится в публикации.

Еврокомиссия увязывает выделение части средств с выполнением Киевом согласованных условий. В 2026 году Украина ещё может получить от ЕС около €37 млрд по различным механизмам.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет ЕС одобрил выделение Украине очередного транша почти на €3 млрд. В Брюсселе уточнили, что решение приняли после выполнения Киевом десяти целевых показателей в рамках программы Ukraine Facility.