На кону финансовая поддержка: ЕС требует от Украины пошевелиться с проведением реформ
Euractiv: В ЕС растёт недовольство низкими темпами проведения реформ на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Европейские чиновники негодуют из-за низких темпов преобразований в государственном устройстве Украины. От этого зависит дальнейшая финансовая поддержка Киева. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на представителей ЕС.
«Чиновники ЕС в Брюсселе испытывают всё большее раздражение из-за замедления темпов реформ на Украине», — говорится в публикации.
Еврокомиссия увязывает выделение части средств с выполнением Киевом согласованных условий. В 2026 году Украина ещё может получить от ЕС около €37 млрд по различным механизмам.
Тема реформ обсуждалась и на встрече Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке. По данным СМИ, глава Еврокомиссии настаивала на выполнении Киевом обязательств, тогда как украинская сторона добивалась ускорения поставок средств ПВО. При этом сам украинский политик утверждает, что всё было вообще не так.
Ранее Life.ru сообщал, что Совет ЕС одобрил выделение Украине очередного транша почти на €3 млрд. В Брюсселе уточнили, что решение приняли после выполнения Киевом десяти целевых показателей в рамках программы Ukraine Facility.
Больше новостей о ситуации вокруг Киева — в разделе «Украина» на Life.ru.