Зеленский опроверг слухи о тяжёлом разговоре с фон дер Ляйен

Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке не были напряжёнными, как ранее сообщал Bloomberg. По его версии, встреча прошла «абсолютно позитивно», а основные вопросы стороны успели предварительно обсудить по телефону.

«У меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены», — сказал Зеленский на брифинге. Он добавил, что не понимает, откуда появилась информация о сложном характере встречи.

При этом украинский лидер подтвердил одну из ключевых тем переговоров: дальнейшее финансирование Киева связано в том числе с принятием Верховной радой законов, необходимых для выполнения согласованных с ЕС реформ. Зеленский заявил, что парламент будет их поддерживать, однако из-за боевых действий не может работать так же, как законодательный орган в мирное время.

Накануне Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщал, что встреча прошла в напряжённой атмосфере. По данным агентства, Киев говорил о нехватке средств ПВО и рисках предстоящей зимы, тогда как европейская сторона настаивала на дальнейшем продвижении реформ и выполнении условий для финансовой помощи. Еврокомиссия после переговоров официально подтвердила, что дальнейшая бюджетная поддержка действительно увязана с реформами. Представитель ЕК заявил, что их выполнение в 2026 году способно открыть Украине доступ примерно к €20 млрд. Всего до конца года в различных механизмах поддержки Киева остаётся около €37 млрд.

Зеленский также сообщил, что украинская финансовая команда продолжит переговоры с Евросоюзом о возможности приблизить часть следующего транша. По его словам, Киеву дополнительные средства нужны в том числе для закупки беспилотников.