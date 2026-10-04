Украина заложила на ВСУ в 15 раз больше, чем на образование

Украина планирует направить на образование в 2027 году 328,5 млрд гривен (7,2 миллиарда долларов), или около 4,5% всех расходов бюджета. На оборону и безопасность предусмотрено почти в 15 раз больше, следует из проекта бюджета Минфина страны.

Общий объём расходов бюджета на следующий год должен составить 7,272 трлн гривен. На сектор обороны и безопасности власти намерены направить 4,885 трлн гривен, что составляет около 67,2% всех запланированных расходов. Таким образом, эта статья почти в 15 раз превышает финансирование образования.

При этом расходы на образование вырастут на 50,8 млрд гривен по сравнению с уточнённым планом на 2026 год. В эту сумму входят зарплаты работников образовательных учреждений, стипендии, школьное питание и инфраструктурные проекты.

Проект бюджета на 2027 год также предусматривает значительный дефицит и дальнейшую потребность Киева во внешнем финансировании. Минфин Украины оценивает необходимую международную поддержку на следующий год в $52,6 млрд.

Ранее Владимир Зеленский заявил о достаточном финансировании Украины до конца 2026 года и выразил уверенность, что текущий дефицит бюджета удастся закрыть. По его словам, Киев решал вопрос вместе с партнёрами, прежде всего с Евросоюзом. Часть средств, рассчитанных уже на 2027 год, украинские власти планируют получить раньше и направить на предварительные заказы беспилотников. Украинский Минфин ранее оценивал непокрытую потребность в дополнительных расходах на оборону примерно в $8 млрд.