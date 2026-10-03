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Опубликовано 3 октября, 21:45

Зеленский: Украине хватит денег до конца года, дефицит бюджета закроют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Украине хватит финансирования до конца 2026 года, а нынешний дефицит удастся закрыть, заявил Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«У нас ещё есть некоторые вопросы, над которыми надо поработать, но мы закроем дефицит. Я считаю, что это большой успех для нашей страны, нашей команды и Евросоюза», — утверждает Зеленский.

По его словам, Киев работал над вопросом финансирования вместе с партнёрами, прежде всего с Евросоюзом. Часть средств из кредита, рассчитанного в том числе на 2027 год, украинские власти рассчитывают задействовать раньше — ближе к январю.

Эти деньги планируется направить на предварительные заказы беспилотников, которые Украине потребуются в январе и феврале 2027 года.

«Моя команда вернулась из Брюсселя и отчиталась. Всё работает хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше», — добавил Зеленский.

1 октября Еврокомиссия и Украина сообщили, что определили источники финансирования бюджетных и оборонных потребностей страны до конца 2026 года. При этом дальнейшее получение части европейских средств связано с выполнением Киевом согласованных с ЕС условий и реформ.

Украинский Минфин ранее сообщал о непокрытой потребности примерно в $8 млрд из дополнительных средств на оборону.

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Никита Никонов
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