Снова пустой кошелёк: Киев скребёт по сусекам в поисках $8 млрд на оборону

Киев пока не нашёл источник примерно для $8 млрд из дополнительных $27 млрд, необходимых на оборону до конца 2026 года. Об этом написал в соцсетях министр финансов Украины Сергей Марченко.

Около $7 млрд власти страны намерены наскрести за счёт экономии и перераспределения внутренних расходов. Ещё примерно $12 млрд Киев рассчитывает получить при помощи зарубежных партнёров.

Оставшуюся сумму Марченко назвал критической потребностью. По его словам, Еврокомиссия не сможет предоставить эти деньги, поскольку в нынешнем году у неё нет подходящих финансовых инструментов.

Министр уточнил, что речь идёт об отдельной дыре в военных расходах. Потребность в $27 млрд сохранится даже после того, как Киев полностью выберет уже согласованные средства по программе Ukraine Support Loan.

Из предусмотренных на этот год €31,8 млрд Украине пока доступны ещё €17 млрд. Эти деньги разрешено направить на закупку оружия и беспилотников, а Киев и Еврокомиссия договорились ускорить согласование соответствующих запросов.

«Мы разработали план и показали наше видение, но это не означает, что проблемы нет», — признал Марченко.