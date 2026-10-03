Снова пустой кошелёк: Киев скребёт по сусекам в поисках $8 млрд на оборону
Минфин Украины сообщил о нехватке $8 млрд на оборону до конца года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Киев пока не нашёл источник примерно для $8 млрд из дополнительных $27 млрд, необходимых на оборону до конца 2026 года. Об этом написал в соцсетях министр финансов Украины Сергей Марченко.
Около $7 млрд власти страны намерены наскрести за счёт экономии и перераспределения внутренних расходов. Ещё примерно $12 млрд Киев рассчитывает получить при помощи зарубежных партнёров.
Оставшуюся сумму Марченко назвал критической потребностью. По его словам, Еврокомиссия не сможет предоставить эти деньги, поскольку в нынешнем году у неё нет подходящих финансовых инструментов.
Министр уточнил, что речь идёт об отдельной дыре в военных расходах. Потребность в $27 млрд сохранится даже после того, как Киев полностью выберет уже согласованные средства по программе Ukraine Support Loan.
Из предусмотренных на этот год €31,8 млрд Украине пока доступны ещё €17 млрд. Эти деньги разрешено направить на закупку оружия и беспилотников, а Киев и Еврокомиссия договорились ускорить согласование соответствующих запросов.
«Мы разработали план и показали наше видение, но это не означает, что проблемы нет», — признал Марченко.
Денежная дыра в военном бюджете Киева расширялась несколько месяцев. В августе депутат Верховной рады Василий Мокан признал, что средств на зарплаты военнослужащим ВСУ до конца 2026 года уже не хватает. В сентябре бывший комик Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета «космическим», после чего Киев попытался добиться ускоренных выплат из европейского кредита. Однако Брюссель потребовал сначала выполнить обещанные реформы.
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