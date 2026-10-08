Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины в Майами в пятницу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 9 октября проведут в Майами встречу с украинской делегацией для обсуждения новых предложений по урегулированию конфликта. О предстоящих переговорах сообщили Reuters со ссылкой на источники и журналист NewsNation Келли Мейер.

Украинская переговорная группа уже направилась в Соединённые Штаты. В её состав входит глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, который сообщил о запланированных встречах.

«Направляюсь в США вместе с нашей переговорной группой. Запланированы важные встречи», — написал Буданов* в соцсетях.

По его словам, Киев не раскрывает все детали предстоящих контактов. Украинская сторона намерена продолжить дипломатическую работу и одновременно поддерживать свои вооружённые силы. Буданов* также заявил, что достижение мира требует совместной работы сторон, а не публичных заявлений.

По информации NewsNation, Уиткофф и Кушнер намерены представить украинской стороне единое предложение, которое затрагивает различные аспекты конфликта и направлено на его прекращение. К обсуждению также планируют присоединиться советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и НАТО.

Напомним, в состав украинской делегации вошли глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и заместитель руководителя офиса Сергей Кислица. Главной темой предстоящей встречи станет организация трёхсторонних переговоров с Россией.

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