Эстонский премьер обиделся на США из-за их сделки с Россией

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил против договорённости президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива. Он указал на противоречие в политике Вашингтона и призвал «разнести» нефтеперерабатывающие заводы в РФ

Михал напомнил, что США ранее призывали союзников отказаться от российского топлива. По его словам, западные страны должны и дальше придерживаться курса на сокращение финансовых поступлений в Россию.

«Подобное соглашение противоречит давней западной политике ограничения потока энергетических средств Путину. США до сих пор убеждали своих союзников отказаться от российского топлива, и мы тоже. Долгосрочная политика отказа от финансирования России является правильной и должна быть продолжена», — написал Михал на своей странице в соцсети.

Эстонский премьер также призвал продолжать поддержку Украины. В качестве одной из целей он назвал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«В Эстонии и на заседании Европейского совета на следующей неделе стоит обсудить, можем ли мы в кратчайшие сроки увеличить помощь Украине, чтобы она могла разнести российские нефтеперерабатывающие заводы в пух и прах», — цитирует премьера издание ERR.

Ранее сообщалось о договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по крупным поставкам российского дизельного топлива. Американский президент заявил, что Россия в ближайшее время направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем нарастит экспорт. По словам Трампа, дополнительные объёмы поставок должны помочь снизить цены на топливо в США и других странах.