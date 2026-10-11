Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал руководство Евросоюза на фоне заявленного соглашения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в Соединённые Штаты. В видеообращении к гражданам он заявил, что Вашингтон сможет получать более дешёвое топливо, тогда как европейцы рискуют столкнуться с ростом цен и дефицитом.

По словам Фицо, договорённости Москвы и Вашингтона показывают, насколько наивно политическое руководство ЕС. Он отметил, что Россия получит дополнительные доходы в бюджет, а европейские страны, поддерживающие санкционную политику, могут столкнуться с ценой дизельного топлива в три евро за литр и даже его нехваткой.

Словацкий премьер подчеркнул, что государство должно прежде всего отстаивать собственные национальные интересы. По его оценке, происходящее подтверждает правильность курса, которого придерживается Правительство Словакии.

«Действующий кабмин отстаивает словацкие интересы, не является послушным слугой и демонстрирует смелость реализовывать политику на все четыре стороны света», — отметил Фицо.

Ранее Life.ru рассказывал о договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа по крупным поставкам российского дизельного топлива. Американский президент объявил, что Россия оперативно направит на мировой рынок более 300 тысяч тонн горючего, а затем увеличит объёмы экспорта. По словам Трампа, дополнительные поставки должны помочь снизить цены на топливо в США и других странах.