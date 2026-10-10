Дизель раздора: Каллас пообещала рекордные санкции против Москвы на фоне сделки РФ и США

Евросоюз намерен 12 октября одобрить крупнейший с начала конфликта на Украине пакет санкций против России. Об этом в соцсети X заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя решение США временно ослабить ограничения на российское дизельное топливо.

По словам Каллас, соответствующее решение планируется принять на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Новые ограничения будут направлены прежде всего против российского военно-промышленного комплекса.

«Приостановка санкций на российское дизельное топливо обеспечит Москве дополнительные доходы. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает», — подчеркнула глава евродипломатии.

Life.ru рассказывал о согласовании послами стран Евросоюза 22-го пакета санкций против России. В новые санкционные списки планируется включить более 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. При этом согласование на уровне послов ещё не означает вступления ограничений в силу — для этого требуется окончательное утверждение Совета ЕС.

Заявление прозвучало на фоне договорённости Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении по импорту более 300 тысяч тонн дизеля, а американский Минфин разрешил отдельные операции с этим топливом. Решение вызвало критику со стороны европейских союзников Вашингтона.