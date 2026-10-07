Послы ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России. В новые списки войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Об этом ТАСС сообщил европейский источник.

По его данным, до конца недели пакет должен получить окончательное утверждение Совета ЕС и вступить в силу. Таким образом, согласование на уровне послов ещё не означает начала действия новых ограничений.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала готовящийся пакет санкций крупнейшим с 2022 года. В августе она заявляла, что после его принятия число российских граждан, компаний и организаций под ограничениями Евросоюза увеличится на треть.