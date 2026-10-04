В США допустили отсрочку новых санкций против России до 18 октября

Вашингтон может отложить решение о новых санкциях против России до окончания предусмотренного законом 30-дневного срока. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News.

По его словам, президент Дональд Трамп предпочитает принимать подобные решения в последний момент, предварительно оценивая возможные последствия и компромиссы.

«Он оставляет каждое решение на самый конец. Он оценивает компромиссы», — сказал Райт, отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничений.

Трамп подписал новый санкционный закон 18 сентября. Документ расширяет полномочия президента по введению ограничений против России и предусматривает дополнительные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Для части предусмотренных законом мер установлен срок в 30 дней. Таким образом, решение по ним может быть отложено примерно до 18 октября. Райт при этом не утверждал, что новые санкции обязательно будут введены к этой дате.

Министр также заявил, что администрация Трампа продолжает контакты с Москвой и Киевом, рассчитывая добиться урегулирования конфликта. По его словам, американский лидер «работает непрерывно» над этой задачей.