В США допустили отсрочку новых санкций против России до 18 октября
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Вашингтон может отложить решение о новых санкциях против России до окончания предусмотренного законом 30-дневного срока. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News.
По его словам, президент Дональд Трамп предпочитает принимать подобные решения в последний момент, предварительно оценивая возможные последствия и компромиссы.
«Он оставляет каждое решение на самый конец. Он оценивает компромиссы», — сказал Райт, отвечая на вопрос о возможном введении новых ограничений.
Трамп подписал новый санкционный закон 18 сентября. Документ расширяет полномочия президента по введению ограничений против России и предусматривает дополнительные пошлины в отношении крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
Для части предусмотренных законом мер установлен срок в 30 дней. Таким образом, решение по ним может быть отложено примерно до 18 октября. Райт при этом не утверждал, что новые санкции обязательно будут введены к этой дате.
Министр также заявил, что администрация Трампа продолжает контакты с Москвой и Киевом, рассчитывая добиться урегулирования конфликта. По его словам, американский лидер «работает непрерывно» над этой задачей.
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