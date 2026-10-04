В США заявили о постоянном диалоге с Россией и Украиной

Американские власти поддерживают постоянный диалог с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News.

По его словам, президент Дональд Трамп продолжает добиваться прекращения боевых действий и поддерживает контакты с обеими сторонами.

«С обеими сторонами ведется беспрерывный диалог с тем, чтобы добиться прекращения этого конфликта», — сказал Райт.

Министр также связал возможное урегулирование с ситуацией на энергетическом рынке. По его оценке, прекращение конфликта позволило бы заметно снизить цены на энергоносители.

Райт добавил, что Трамп хотел добиться урегулирования ещё до возвращения в Белый дом. Американская администрация в последние месяцы продолжала контакты как с российской, так и с украинской стороной. В сентябре представители президента США встречались с Владимиром Путиным в Москве и проводили переговоры в Киеве.

Ранее Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, что Украина готова до конца октября участвовать в трёхсторонней встрече с Россией и США на техническом уровне, рассматривая площадкой ОАЭ или другую страну по предложению Вашингтона. По его словам, США уже контактируют с Киевом и Москвой по организации встречи, и украинская сторона реагирует на переговоры позитивно.