В США заявили о постоянном диалоге с Россией и Украиной
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Американские власти поддерживают постоянный диалог с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью CBS News.
По его словам, президент Дональд Трамп продолжает добиваться прекращения боевых действий и поддерживает контакты с обеими сторонами.
«С обеими сторонами ведется беспрерывный диалог с тем, чтобы добиться прекращения этого конфликта», — сказал Райт.
Министр также связал возможное урегулирование с ситуацией на энергетическом рынке. По его оценке, прекращение конфликта позволило бы заметно снизить цены на энергоносители.
Райт добавил, что Трамп хотел добиться урегулирования ещё до возвращения в Белый дом. Американская администрация в последние месяцы продолжала контакты как с российской, так и с украинской стороной. В сентябре представители президента США встречались с Владимиром Путиным в Москве и проводили переговоры в Киеве.
Ранее Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, что Украина готова до конца октября участвовать в трёхсторонней встрече с Россией и США на техническом уровне, рассматривая площадкой ОАЭ или другую страну по предложению Вашингтона. По его словам, США уже контактируют с Киевом и Москвой по организации встречи, и украинская сторона реагирует на переговоры позитивно.
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