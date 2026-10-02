В Раде допустили, что США могут снять часть санкций с России

США могут частично смягчить санкции против России в обмен на некий символический шаг со стороны Москвы. Такую возможность допустил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью УНИАН.

По его словам, в окружении президента США Дональда Трампа есть сторонники возобновления торговли с Россией, для чего, как считает украинский депутат, Вашингтон может искать подходящий повод. Сам Трамп решения о снятии ограничений пока не принимал, подчеркнул Мережко.

«Есть люди, которые говорят: давайте торговать с Россией, нам нужно создать повод для этого; они дают нам что-то символическое, делают жест в виде освобождения некоторых политзаключённых, например», — заявил парламентарий.

В качестве примера он привёл отношения США с Белоруссией. После освобождения заключённых Вашингтон смягчил часть ограничений в отношении Минска и продолжил диалог. Мережко опасается, что подобную схему американская администрация теоретически может применить и в отношениях с Москвой.

Нардеп отдельно допустил частичное ослабление рестрикций — например, через выдачу разрешений отдельным компаниям или снижение давления на возможный обход ограничений. По его мнению, такой сценарий может быть продиктован экономическими интересами США.

Ранее Life.ru рассказывал о другом похожем сценарии: The Atlantic сообщил, что в окружении Трампа обсуждалась схема, при которой Москва освобождает часть заключённых, а Вашингтон в ответ смягчает отдельные санкции против российской экономики. Издание утверждало, что инициативу поддержал американский президент, однако она находилась на ранней стадии проработки.