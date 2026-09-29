Санкции в обмен на заключённых: Трамп поддержал новую схему переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп поддержал идею смягчать санкции против России в обмен на освобождение заключённых. Инициатива пока находится на ранней стадии разработки, пишет The Atlantic.

По данным издания, с предложением выступил спецпосланник Трампа Джон Коул. Схема предполагает, что Москва освобождает часть заключённых, а Вашингтон в ответ ослабляет отдельные ограничения против российской экономики. Трамп дал согласие попробовать такой подход.

The Atlantic отмечает, что подобная модель уже применялась в отношениях США с Белоруссией. В сентябре Минск освободил 25 человек, а Вашингтон объявил о снятии санкций с двух белорусских предприятий.

Новая инициатива, как пишет издание, может одновременно расширить переговоры Москвы и Вашингтона за рамки украинского конфликта и создать условия для новых экономических договорённостей. Речь, в частности, идёт о нефти, дизельном топливе, редкоземельных металлах и других товарах.

Автор материала Саймон Шустер также связывает возможное освобождение заключённых с давним стремлением Трампа получить Нобелевскую премию мира. При этом в статье подчёркивается, что сама инициатива может вызвать негативную реакцию Киева, европейских стран и части американского Конгресса.

Ранее Life.ru сообщал, что США договорились снять санкции с белорусских «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» после решения Минска освободить 25 человек. Спецпосланник американского лидера Джон Коул тогда назвал эти шаги взаимными жестами доброй воли.