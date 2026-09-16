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Регион
Опубликовано 16 сентября, 09:01

США снимают с Белоруссии часть санкций в обмен на жест доброй воли

Коул: США отменят санкции против Лакокраски и Беллесбумпрома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

США намерены снять санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск в ответ на это освободит 25 человек. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Американский дипломат представил эти решения как встречные шаги двух сторон.

«В качестве жеста доброй воли (Республика) Беларусь освободит 25 человек. США в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром», — объявил Коул.

Спецпосланник также сообщил, что Минск и Вашингтон продолжат работу над оставшимися вопросами. Нынешние договорённости стали очередным этапом контактов между сторонами.

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Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон согласился разморозить и вернуть Белоруссии заблокированные финансовые ресурсы. Об этом Коул также заявил во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Владимир Озеров
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