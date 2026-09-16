США снимают с Белоруссии часть санкций в обмен на жест доброй воли
Коул: США отменят санкции против Лакокраски и Беллесбумпрома
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США намерены снять санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск в ответ на это освободит 25 человек. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Американский дипломат представил эти решения как встречные шаги двух сторон.
«В качестве жеста доброй воли (Республика) Беларусь освободит 25 человек. США в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром», — объявил Коул.
Спецпосланник также сообщил, что Минск и Вашингтон продолжат работу над оставшимися вопросами. Нынешние договорённости стали очередным этапом контактов между сторонами.
Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон согласился разморозить и вернуть Белоруссии заблокированные финансовые ресурсы. Об этом Коул также заявил во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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