США снимают с Белоруссии часть санкций в обмен на жест доброй воли

США намерены снять санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск в ответ на это освободит 25 человек. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Американский дипломат представил эти решения как встречные шаги двух сторон.

«В качестве жеста доброй воли (Республика) Беларусь освободит 25 человек. США в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром», — объявил Коул.

Спецпосланник также сообщил, что Минск и Вашингтон продолжат работу над оставшимися вопросами. Нынешние договорённости стали очередным этапом контактов между сторонами.

Ранее Life.ru сообщал, что Вашингтон согласился разморозить и вернуть Белоруссии заблокированные финансовые ресурсы. Об этом Коул также заявил во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.