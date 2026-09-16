Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 08:58

Лукашенко освободит 25 заключённых после встречи со спецпосланником Трампа

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с Джоном Коулом. Обложка © Администрация президента Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с Джоном Коулом. Обложка © Администрация президента Белоруссии

Белоруссия освободит 25 заключённых после переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом американский представитель сообщил по итогам встречи в Минске.

По словам Коула, освобождение станет «жестом доброй воли» со стороны белорусских властей. В ответ США намерены снять санкции с двух белорусских организаций — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

«В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний», — приводит слова спецпосланника агентство БелТА.

Спецпосланник США назвал лидеров ЕС «кучкой трусов» на встрече с Лукашенко
Спецпосланник США назвал лидеров ЕС «кучкой трусов» на встрече с Лукашенко

Переговоры прошли в Минске с участием Джона Коула и Александра Лукашенко. Другие подробности договорённостей пока не приводятся. С белорусской стороны во встрече участвовали также участвовали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Она длилась 3 часа.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Белоруссия
  • США
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar