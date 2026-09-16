Лукашенко освободит 25 заключённых после встречи со спецпосланником Трампа
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко с Джоном Коулом. Обложка © Администрация президента Белоруссии
Белоруссия освободит 25 заключённых после переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом американский представитель сообщил по итогам встречи в Минске.
По словам Коула, освобождение станет «жестом доброй воли» со стороны белорусских властей. В ответ США намерены снять санкции с двух белорусских организаций — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».
«В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний», — приводит слова спецпосланника агентство БелТА.
Переговоры прошли в Минске с участием Джона Коула и Александра Лукашенко. Другие подробности договорённостей пока не приводятся. С белорусской стороны во встрече участвовали также участвовали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Она длилась 3 часа.
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