Лукашенко освободит 25 заключённых после встречи со спецпосланником Трампа

Белоруссия освободит 25 заключённых после переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом американский представитель сообщил по итогам встречи в Минске.

По словам Коула, освобождение станет «жестом доброй воли» со стороны белорусских властей. В ответ США намерены снять санкции с двух белорусских организаций — ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром».

«В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний», — приводит слова спецпосланника агентство БелТА.

Переговоры прошли в Минске с участием Джона Коула и Александра Лукашенко. Другие подробности договорённостей пока не приводятся. С белорусской стороны во встрече участвовали также участвовали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Она длилась 3 часа.