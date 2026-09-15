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Опубликовано 15 сентября, 12:18

Переговоры Лукашенко со спецпосланником Трампа продлились три часа

Обложка © Telegram / Пул Первого

Обложка © Telegram / Пул Первого

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом продлились три часа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

«Три часа продолжался разговор в кабинете Первого», — говорится в сообщении.

Коул прибыл в Минск во главе американской делегации. На встрече Лукашенко отмечал повышенный интерес к визитам представителя США и говорил, что за контактами Минска и Вашингтона внимательно следят как внутри страны, так и за её пределами.

В переговорах с белорусской стороны также участвовали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Лукашенко пояснял, что расширил состав участников, чтобы обсудить в том числе реализацию предыдущих договорённостей.

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Ранее Life.ru рассказывал о выстраивании личного контакта между Джоном Коулом и Александром Лукашенко. Спецпосланник вспоминал, что уже во время одной из первых встреч ему удалось найти общий язык с белорусским лидером. Начиная с сентября 2025 года Коул неоднократно приезжал в Минск для переговоров.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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